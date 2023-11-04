Украина превратилась в уродливое кривое зеркало – Дроздов

Вадим Москаленко.  
04.11.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Украинское население живёт в полном неведении реального положения дел на фронте.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население живёт в полном неведении реального положения дел на фронте. Об этом в...

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В студии возмутились, что о положении на фронте украинцы вынуждены узнавать из западных СМИ, а киевское руководство ничего не объясняет населению.

«Это вообще ни в какие ворота. Наша реальность искусственно сконструирована. Если сейчас проанализировать все нарративы двух лет, то можно ужаснуться, в какой уродливой системе кривых зеркал мы находились, где целые пласты тем вообще замалчивались, или были нейтрализованы.

Если мы о намерении своего собственного президента идти на второй срок узнали с румынских СМИ, о чём дальше говорить?» – сказал Дроздов.

Он возмутился, что украинское руководство совершенно наплевательски относится к населению своей страны.

«Если народ в начале войны вручает 90% поддержки своему правителю, то потом нечего удивляться такому наплевательству на народ. Сверху вниз плевать лучше всего. И чего удивляться, что большие деятели делают свои дела, а народ игнорируется», – подытожил журналист.

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