«Украина продолжит теракты на территории РФ, нужна мобилизация спецслужб» – Михеев

Западные спецслужбы взяли под контроль руководство всеми диверсиями со стороны Украины, в то числе и на территории России.

С таким утверждением в эфире радио «Вести ФМ» выступил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они эту тему [теракты на территории РФ] не оставят – это точно тем более, что им активно в этом помогают западные кураторы. Еще когда были теракты, связанные с убийством Захарченко, Моторолы, ряд других людей ДНР еще задолго до всех этих событий, уже рука профессионалов, в том числе рука профессионалов западных, она прослеживалась. Было видно, что явно эти теракты готовились, в том числе с помощью западных спецслужб. Сейчас западные спецслужбы полностью взяли под контроль руководство всеми этими делами, в том числе диверсионными. Поэтому они будут несомненно увеличивать эту активность, плюс и сами эти украинские спецслужбы, благодаря собственной безграничной злобе, я думаю, будут этим заниматься», – заявил Михеев.

Он отметил, что насколько дальше будут увеличиваться эти теракты будет зависеть от российских спецслужб, которые по началу были не до конца готовы к таким развитиям событий, однако на данный момент уже все поняли, что проблема будет только нарастать.

«Увеличатся или нет, все будет зависеть от эффективности работы наших спецслужб. Потому что сначала для нас это была определенная неожиданность. То есть к этому были не готовы или не готовы в полной мере, хотя тоже странно, могли бы это дело прогнозировать. Потому что понятно, что у потенциальных украинцев есть больше возможностей проникать и прятаться в российском обществе, больше чем у людей любой другой национальности. Понятно, им легче скрыться, они владеют языком, они внешне не отличаются от российского обывателя, их задача облегчается по сравнению с террористами с Ближнего Востока, Кавказа или Средней Азии. Сначала была волна роста проникновения. Конечно украинские спецслужбы будут и дальше этим заниматься. Но сейчас, мне кажется, идет такая мобилизация наших спецслужб, и все поняли, что проблема эта будет нарастать, она будет серьезной. Тем не менее все предупреждения комитета антитеррористического и наших спецслужб, они актуальные. Потому что действительно и вербовка здесь внутри России, она существует, и проникновение диверсантов из-за границы, у нас все это есть, и действительно украинцам легче внедряться чем кому-либо еще», – подчеркнул политолог.