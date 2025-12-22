Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине все меньше выделяют безвозмездной помощи, как это было в первые годы войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ нацистской группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил киевский экономист Алексей Кущ.

Ведущий попросил ситуацию с последним саммитом ЕС, где Украина не смогла получить замороженные российские активы, но, тем не менее, Киеву пообещали выделить 90 миллиардов евро из 147, необходимых на ближайшие два года.

Эксперт считает, что это можно воспринимать как «лучший вариант среди худших».