Украина раскрыла, почему не расстреляла ополчение при отступлении из Славянска

21.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава МВД Украины Арсен Аваков утверждает, что украинская армия в 2014 году не могла уничтожить отступающую из Славянска колонну ополченцев Игоря Стрелкова.

«Я вам скажу про нашу авиацию… В Горловке захватили здание УБОП. Там у них штаб и там у них Бес такой был – Безлер. И мы так говорили: «Что, нет никакой штучки, чтобы взлететь, и там точечно его – бум?». «Сделаем!». И вот неделю каждый раз докладывали: «Сделали – пустого места нет». Нам звонят и говорят: «Там все в порядке – выстрел пришелся в 5 километрах в поле». Поэтому давайте говорить правду – на тот момент организация наших вооруженных сил была катастрофическая», – рассказал Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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По словам главы МВД Украины, армия в 2014 году также зачастую отказывалась принимать участие в операциях против восставшего населения, поэтому Киеву и пришлось формировать т.н. добробаты из числа националистов.

Аваков также сообщил, что, если бы во время обороны Славянска ополченцы предприняли бы попытку прорваться в Харьков на захваченных у ВСУ бронемашинах, у Киева не было сил остановить бойцов Стрелкова.

По словам Авакова, осознав угрозу продвижения ополченцев к Харькову, в районе Изюма была экстренно организована возможность перекрытия узкого участка трассы, чтобы не пропустить БТРы, а также подготовлен к взрыву мост через реку.