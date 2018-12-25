Украина расписалась в своей дипломатической несостоятельности – адвокат

25.12.2018, Одесса, Анастасия Самойлова

На сегодняшний день Киев не в состоянии самостоятельно вызволить украинских моряков, арестованных Россией.

Об этом в эфире «Седьмого канала» заявил заместитель главы советов адвокатов в Одесской области Андрей Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Не хватает веса на международной арене для того, чтобы самостоятельно решить этот вопрос. Украине самостоятельно значительно сложнее сопротивляться такому давлению и нападению со стороны РФ без помощи международных тяжеловесов. В данной конкретной ситуации без помощи США и европейских переговорщиков вопрос освобождения моряков может затянуться. На самом деле юридические процедуры могут проходить как месяц-два, так могут затянуться и на год. Здесь проблемы большой нет – затянуть это дело, потому что есть большое количество людей, можно затягивать надолго. Опять же, если мы говорим об освобождении, это политический вопрос, который будет решаться на дипломатическом уровне», – отметил он.