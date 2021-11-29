Украина. Рынок сала лихорадит: Котировки пошли вверх

Новости Украины

Традиционный украинский продукт – сало – резко выросло в цене (за последние четыре года на 220% в гривне) и стало дороже, чем мясо свинины. Причина кроется в падении собственного производства на Украине. Теперь аграрная сверхдержава даже сало закупает в Польше и Германии.

К слову, такая ситуация уже была в 1990-х, когда резко упали доходы людей. Тогда сало тоже какое-то время продавалось дороже, чем мясо, хотя нельзя сказать, что на это как-то влиял импорт – на то время в бывшей советской республике еще было достаточно большое поголовье свиней, и своих продуктов было достаточно. Однако люди предпочитали сало мясу по простой причине – салом легче наесться, оно сытнее. Возможно, нынешний скачок цен на сало частично связан именно с этим забытым гастрономическим ноу-хау 1990-х: люди предпочитают покупать сало, потому что оно в большей степени дает ощущение сытости, поэтому спрос на этот продукт сохраняется даже когда цены растут. Вероятно, по этой причине они продолжат расти и дальше и сало, как в 1990-х, в какой-то степени будет заменой мясу.

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Кстати, как и в случае с нефтью, где есть Brent и WTI, кодировки двух основных сортов сала демонстрируют разную динамику: резко подскочила цена на сало соленое, а на сало домашнее – не очень. Так, если 1 сентября сало соленое стоило 145 грн за кг, то 1 ноября – уже 190 грн за кг. Сало домашнее за этот период подорожало, соответственно, с 132 до 137 грн за кг.

В торговых сетях цены тоже отличаются. Самое дорогое сало продается в сети Novus (Сало домашнее – 219 грн за кг., сало соленое – 139 грн за кг.) и Megamarket (Сало домашнее – 159 грн за кг.). Чуть дешевле сало соленое в Metro (184 грн за кг.), еще дешевле – в Auchan (175 грн за кг.).