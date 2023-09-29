Украина снова останется без света – Россия возобновила удары по энергетике

Россия будет стремиться остановить работу остатков украинской военной промышленности и ремонтных заводов. Для этого в дальнейшем будут наноситься удары, в том числе по объектам энергетики, которые обеспечивают эти производства.

Такие удары уже понемногу начинаются – известно, что на прошлой неделе в поражения объектов на Западной Украине ряд регионов на время остались без электричества. В четверг «Укрэнерго» также сообщило о поражении ТЭС на юге Украины. По мнению политолога, члена движения «Другая Украина» Юрия Дудкина, удары будут более интенсивными этой осенью и зимой.

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«В осенне-зимний период, безусловно, удары по энергетической системе Украины будут возобновлены. Они и так уже начинаются с обстрелов всевозможных энергетических накопителей, распределительных станций и так далее. Как в прошлом году, так и в этом, безусловно, эти удары направлены не против мирного населения, а, прежде всего, против предприятий, которые продолжают работать над ремонтом военной техники. Для того, чтобы прекратить их работу, необходимо целые регионы лишить электричества – вот с этой целью проводится уничтожение энергосистемы Украины. Безусловно, это коснется в какой-то степени и гражданского населения, но это уже вопросы к украинской власти – ей нужно думать о том, стоит ли воевать дальше с ядерной державой и быть на подсосе у Соединенных Штатов и Европы ради того, чтобы самоутвердиться и демонстрировать превосходство украинской нации над всеми остальными русскими, находящимися на территории Украины. А это лейтмотив украинской власти, и весь сыр-бор в военном отношении на территории Украины разгорелся именно с уничтожения русского и русскоязычного населения. Что же касается, например, атомных станций, безусловно, по ним эти удары с российской стороны не будут производиться, потому, как и так известно, что атомные станции автоматически будут заглушать свои ядерные реакторы во время обстрелов, потому что атомным станциям нужно обязательно сбрасывать потребителям свою энергию, выработанную ядерными реакторами. Если накопители атомных станций не будут отключены, это повлечет очень серьезные последствия», – отметил Дудкин.