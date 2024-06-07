Украина собирается выдать гражданство наркоторговцу, разыскиваемому Интерполом

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 23:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украина приняла на своей территории, покрывает и даже собирается выдать гражданство бежавшему из Германии известному наркоторговцу Кевину Стеклову.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Европейской солидарности» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина приняла на своей территории, покрывает и даже собирается выдать гражданство бежавшему из Германии...

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«Сейчас вы собираетесь на конференцию восстановления в Берлин, и Германия является одним из наших ключевых партнеров. Но сейчас может начаться грандиозный дипломатический скандал между Украиной и Германией.

Потому что правоохранительными органами Германии за наркоторговлю разыскивается гражданин Германии Стеклов Кевин. Там выдан ордер на арест его, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Так вот, он пересек границу Украины, и Украина его покрывает, даже хочет выдать украинский паспорт», – возмутился депутат, однако его время истекло, и микрофон оперативно выключили.

Тем не менее, премьер-министр Дмитрий Шмыгаль, которому адресовался вопрос, не стал на него отвечать. Вместо этого он слишком «растянул» рассказы про восстановление энергетики, и его время на выступление также истекло.

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