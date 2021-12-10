Украина собралась сбивать российские беспилотники литовскими ружьями

10.12.2021  11:59 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Украина присоединилась к системе закупок вооружений у стран НАТО, в рамках которой уже осуществлены первые поставки.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина присоединилась к системе закупок вооружений у стран НАТО, в рамках которой уже осуществлены...

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По словам Резникова, литовские ружья помогут украинским военным сбивать российские беспилотники.

«В НАТО есть система NSPA. Это система закупок, если условно говорить, то это такой натовский вариант Amazon. И мы сегодня прошли несколько уже тестов, заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные, нужные нам вещи через NSPA в НАТО. И сегодня, на протяжении этого месяца мы получим первые десять антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА», – заявил Резников.

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