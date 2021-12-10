Украина собралась сбивать российские беспилотники литовскими ружьями
Украина присоединилась к системе закупок вооружений у стран НАТО, в рамках которой уже осуществлены первые поставки.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Резникова, литовские ружья помогут украинским военным сбивать российские беспилотники.
«В НАТО есть система NSPA. Это система закупок, если условно говорить, то это такой натовский вариант Amazon. И мы сегодня прошли несколько уже тестов, заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные, нужные нам вещи через NSPA в НАТО. И сегодня, на протяжении этого месяца мы получим первые десять антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА», – заявил Резников.
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