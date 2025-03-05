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С украинской коррупцией не могут справиться даже топ-чиновники США.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – самая коррумпированная страна на планете. Зеленский – самый коррумпированный лидер на планете. Уильям Бернс, директор ЦРУ, был вынужден поехать на Украину по приказу Джо Байдена, чтобы не просто держать его за руку, он сказал: «Хватит воровать. Перестаньте брать столько денег. Это становится слишком очевидно. Мы больше не можем это скрывать». Ладно, когда директор ЦРУ вынужден ехать на Украину и говорить президенту Украины, чтобы тот перестал воровать деньги, это становится позором для США», – сказал Риттер.