Украина стала позором для США – американский аналитик
С украинской коррупцией не могут справиться даже топ-чиновники США.
Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в эфире интернет-канала «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина – самая коррумпированная страна на планете. Зеленский – самый коррумпированный лидер на планете. Уильям Бернс, директор ЦРУ, был вынужден поехать на Украину по приказу Джо Байдена, чтобы не просто держать его за руку, он сказал: «Хватит воровать. Перестаньте брать столько денег. Это становится слишком очевидно. Мы больше не можем это скрывать».
Ладно, когда директор ЦРУ вынужден ехать на Украину и говорить президенту Украины, чтобы тот перестал воровать деньги, это становится позором для США», – сказал Риттер.
«И все же, все основные СМИ, которые знают о его коррупции, молчат. Они просто продолжают играть в эту глупую игру. А потом все эти люди в соцсетях делают вид, что все чиновники ведут себя как-то странно.
Зеленский – наркоман, который крадет сотни миллионов долларов, и нуждается в этой войне, чтобы продолжать употреблять кокаин и деньги.
Дональд Трамп говорит: «Я больше этим не занимаюсь», и почему-то другие оскорбляются. Мы собираемся покончить с этой ерундой», – добавил он.
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