Украина: Так не доставайся же ты никому!

28.12.2018, Одесса, Михаил Рябов

В 2019 году на Украине пройдут выборы президента и Верховной Рады, он может оказаться решающим для бывшей советской республики, ведь запущенные нынешней властью процессы деградации уже вскоре будут необратимы.

Об этом в своем блоге рассуждает главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В стране вот уже как минимум четыре года успешно и интенсивно реализуется «план Моргентау», целью которого является промышленная, инфраструктурная и институционная деградация страны с тем, чтобы превратить её в не имеющую самостоятельной ценности буферную зону между Западом и Россией – проще говоря, вернуть её к состоянию Дикого Поля, в котором она существовала до эпохи русской колонизации.

Примечательно, что Россию такое развитие событий в целом тоже устраивает: и Запад, и Россия откровенно устали бороться за Украину, и план «так не доставайся же ты никому» обеим сторонам кажется приемлемым. Плюс: возможность решить свои демографические проблемы за счёт неизбежной миграции с территории умирающей страны.

Я не уверен, что запущенные процессы ещё обратимы. Но я точно знаю, что ещё через пять лет они однозначно станут необратимыми.

Поэтому есть ровно два варианта развития событий. Либо в 2019 году Украина сможет сформировать какую-то конфигурацию власти, которая решится и сумеет сломать через колено существующий в мире консенсус по поводу будущего Украины, либо всё, капец, сливайте воду.

Так что гражданам Украины, как политическим украинцам, так и политическим русским, надо очень хорошо подумать, что именно они будут делать в следующем году.

Ресурс глупостей и ошибок, отведённый на нашу долю, уже определённо исчерпан», – предостерегает Ткачев.