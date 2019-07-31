Украина теряет высокотехнологические отрасли

31.07.2019, Киев, Игорь Петров

В Украине происходит отток людей и потеря преемственности на высокотехнологических предприятиях, из-за чего стране может не удастся восстановить эти отрасли экономики.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотор Сич» всегда работала эффективно. Но сейчас из-за разрыва экономических связей с Россией предприятие начало терять квалифицированных работников, начала снижаться заработная плата. То же самое происходит на всех высокотехнологических предприятиях в Украине. Завод Антонова за 5 лет не произвел ни одного нового самолета, а тот, который он пытался делать, уже не с украинскими двигателями, а с канадскими», – сказал экономист.

По его словам. с аналогичными проблемами сталкивается и знаменитый завод «Южмаш» в Днепропетровске, а также ряд других предприятий.

«Потеря квалифицированных людей – это потеря школ. Как только эти потери станут необратимыми, мы уже никогда не восстановим эти высокотехнологичные производства. Все это свидетельствует об ошибочности экономической политики, которая проводилась при Порошенко», – заявил Суслов.