Украина торжествует: Арбитражный трибунал постановил выплатить РФ миллиарды «Нафтогазу»

Игорь Шкапа.  
13.04.2023 13:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Украина, Финансы, Энергетика


Арбитраж в Гааге постановил выплатить Россию пять миллиардов долларов Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил глава украинской госкомпании «Нафтогаз» Денис Чернышев.

Арбитраж в Гааге постановил выплатить Россию пять миллиардов долларов Украине. Об этом, передает корреспондент...

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«5 миллиардов долларов! Именно такую сумму обязал выплатить Россию в пользу Нафтогаза Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Это компенсация за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму, начиная с 2014 года.

Речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, ставшей одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад.», – написал Чернышев.

Он верит, что это не последнее решение, которое будет принято в Гааге в пользу Украины.

В комментариях к записи киевский экономист Денис Саква поинтересовался, какие есть механизмы для взыскания этой компенсации. Ему ответил юрист Евгений Калинин.

«Арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. В случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, «Нафтогаз» имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся российские активы. Механизмы есть», – подчеркивает Калинин.

В Кремле заявили, что будут анализировать это решение.

«Эта тяжба имела место. Решение новое. Нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой прав России в этом деле, будут анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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