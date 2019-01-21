Украина вошла в состояние финансового коллапса

21.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Власти Украины скрывают, что страна уже оказалась в состоянии финансового коллапса из-за огромных долгов населения за коммунальные услуги.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас финансовый коллапс. Я, конечно, понимаю, что у пана Коболева (руководитель «Нафтогаза Украины», – ред.) с премиями всё хорошо. Но, как бы там ни было, на 1 января 2019 года общие долги на коммунальные услуги составляют 47 миллиардов. Это коллапс, всё! Дальше будет 50, 60, и будем ждать, когда будет 100, и тогда скажем: «Ну, не получилось?!», – отметил Охрименко.

Напомним, что Украина сейчас закупает газ по так называемой реверсной схеме – якобы, отказавшись от приобретения топлива у России, Киев с наценкой покупает его у европейских компаний-посредников. Прибыль, в том числе, имеют приближенные к схемам чиновники.

«Всех, кто находится у власти, это устраивает: пока есть «Нафтогаз», пока есть кормушка – можно воровать, а дальше будет видно», – добавил Александр Охрименко.