«Украина выпала из контекста европейской газовой политики» – Корольчук об утилизации ГТС

18.10.2021 19:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Европейские инвесторы не будут вкладываться в модернизацию разваливающейся украинской ГТС, потому что это слишком дорогой и бесперспективный проект.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Модернизации украинской ГТС не происходило никогда. Модернизация – установка новых компрессоров, которые спалывают меньше газа, меньше выбросов CO2, они будут более эффективны, будут прокладываться новые трубы, а не просто ремонтироваться. У нас были случаи в Киевской и Винницкой области, когда были взрывы на магистральном газопроводе, и эти участки латали, но эти участки – несколько километров, а ГТС – это сотни километров, и их не меняли», – сказал он.

Кроме того, Корольчук отметил, что Украина рано или поздно останется без транзита российского газа, потому что никакой инвестор не захочет вкладываться в ГТС.

«Если смотреть на эту проблему с исторической ретроспективы, всегда звучало, что Россия строит обходные газопроводы, и Украина рано или поздно останется без российского газа. Любой инвестор, который появлялся на горизонте, всегда задумывался: «А зачем вкладываться в модернизацию, если ты эти деньги не отобьёшь». Последний показатель, когда мы понимали, сколько нужно вкладывать в ГТС была британская аудиторская компания, которая провела аудит в 2011 году. Подсчитали, что необходимо 4,8 миллиардов долларов. Туда были включены все работы по замене компрессоров и частей магистральных газопроводов», – подчеркнул эксперт.

Также спикер добавил, что для модернизации украинской ГТС необходимо 5 миллиардов долларов, но из-за бесперспективности такой меры Украина фактически выпала из европейской газовой политики.

«Эти 5 миллиардов долларов нужно было вложить, а мы вложили, смешно даже говорить, в среднем в год, в лучшем случае, 200 миллионов долларов, за 10 лет – 2 миллиарда, но это только ремонт. Ремонт будет и после модернизации, потому что оборудование изнашивается и так далее. Как бы кому-то это ни нравилось, такова реальность. В первую очередь такая реальность существует, потому что мы как государство-владелец ГТС, чем мы всегда торговали и сейчас пытаемся торговать, мы выпали из контекста новой европейской газовой политики», – заключил Корольчук.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия увеличила прокачку газа в Европу через украинскую взрывоопасную газотранспортную систему (ГТС), но не дождалась от Киева благодарности.