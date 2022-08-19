Украина запустила фейк об открытии парома вместо Крымского моста

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В соцсетях и мессенджерах распространяется фальшивый документ о подготовке Керченской паромной переправы к работе на случай выхода из строя Крымского моста.

Якобы такое распоряжение сегодня подписал глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая порция украинских фейков. Документ поддельный. Доверяем только официальным источникам», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Накануне вечером в Керчи сработала система ПВО. Что именно сбили на подлете к городу-герою не уточняется, хотя очевидцы сообщают о двух ракетах, прилетевших с северо-запада. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник.

Одновременно в украинском сегменте интернета усилилась информационная атака об эвакуации русских из Крыма. Прежде всего, полуостров якобы покинули руководители республики – глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

При этом первый сегодня выступал на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022» в Симферополе, второй – участвует в масштабном субботнике в селах Джанкойского района, пострадавших после пожара с детонацией боеприпасов на военном складе.

Керченская паромная переправа была единственной связующей с материком по суше до мая 2018 года. После открытия автомобильной части Крымского моста трафик через переправу упал, а после начала работы железнодорожной ветки и вовсе прекратился. Переправу закрыли, паромы перевели в порт «Кавказ». Один из них – паром «Лаврентий» компании «Оборонлогистика» – тестирует линию «Ейск-Мариуполь».