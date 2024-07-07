Украина ждёт «в ближайшее время» корвет «Иван Мазепа» от друга Эрдогана

Вадим Москаленко.  
07.07.2024 00:28
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Турция, Украина


Военно-морские силы Украины стараниями «западных партнёров» активно пополняются кораблями самого разного назначения. Правда, крупные единицы пока что не заведены в Черное море.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военно-морские силы Украины стараниями «западных партнёров» активно пополняются кораблями самого разного назначения. Правда, крупные...

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«В ближайшее время мы будем получать первый наш корвет ВМС «Иван Мазепа», на котором проходят сейчас испытания (строился на верфи в Турции, – прим. ред.) Почти каждый день он находится в море, правда, не в Чёрном, пока что. У ВМС два противоминных корабля, которые сейчас берут участие в Sea Breeze возле Туманного Альбиона. И в следующем году мы получим ещё три противоминных корабля, то есть в следующем году в составе флота будет пять противоминных кораблей и один корвет», – сообщил Неижпапа.

Также он рассказал, что ВМС пополняются множеством катеров.

«Это из кораблей большего класса, я сейчас не говорю о других платформах. Мы достаточно много получили от наших партнёров катеров разных классов – и  десантных, и артиллерийских. От разных стран. Всё это происходит на фоне созданной коалиции морских возможностей, которая была провозглашена в декабре прошлого года Великобританией, Норвегией и Украиной. И этой коалицией уже выделено много средств ВМС за эти полгода. Ну и ряд других платформ, которые мы рассматриваем для того, чтобы они пополнили корабельный состав. Это если брать только корабли», – похвастался укро-адмирал.

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