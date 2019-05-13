Украинцев, обманутых медийным шоу, добивают медиа-цирком

13.05.2019, Киев, Игорь Петров

Перед обманутыми на выборах украинцами политические кукловоды спешно имитируют бурную деятельность и устраивают цирк.

Об этом политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцев всех, культурно скажем, обманули на выборах. Но надо еще ж это прикрыть и сделать какую-то имитацию бурной деятельности.

С одной стороны, такая имитация не будет до конца получаться, потому что не получится уволить Луценко, как всегда, не хватит голосов, но Луценко при этом будет делать какую-то имитацию попытки наказания, возможно, кого-то из команды Порошенко.

Это будет какая-то бурная деятельность, под которой будет скрываться одна простая договоренность – никто из старой власти наказан не будет, по крайней мере, до осени, до того момента, когда Порошенко и его окружение спрячутся за депутатскими мандатами в новом парламенте. Тогда, возможно, после этого уже как-то изменится ситуация, но ключевое там – дотянуть до осени.

Они уже не знают, как нас еще больше обмануть, потому что надо же что-то делать, а ничего делать нельзя. Ну вот записывают нам какие-то ролики о досрочных выборах, которые должны набрать миллион просмотров, и тогда Зеленский подумает, распускать парламент или нет.

Я думаю, потом еще запишут ролик, наказывать или нет Порошенко, если он наберет 10 миллионов просмотров, тогда Зеленский подумает, выполнять это или нет. Ну т.е. этот цирк нам будут устраивать постоянно», – заключил эксперт.