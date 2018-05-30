30.05.2018, Киев, Игорь Петров
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ЖКХ, Общество, Украина

Украинцы окончательно превратились в рабов государства


Главным итогом четырех лет президентства Порошенко стало значительное повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя наша пропаганда говорит, что у нас что-то там растет и улучшается, за каденцию этого президента электричество подорожало в 3-4 раза, газ для населения – в 7 раз, холодная и горячая вода – в 5 раз, отопление – в 10 раз. При этом ведутся переговоры [с МВФ] и все это подорожает еще на 50-60%.

В результате бедных и нищих в Украине стало очень много. Система субсидий превращает население в рабов государства. Человек не соглашается на прибавки к зарплате, потому что это мешает ему получать субсидии на коммунальные услуги. Ему лучше иметь маленькую зарплату, но при этом получать коммунальные субсидии», – сказал Степанюк.

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