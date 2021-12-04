Украинцы развалили СССР за тысячелетие унижений – Савченко

04.12.2021  20:29 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

С обретением «незалежности» обременённые тысячелетней хуторянской идеологией украинцы оказались в эпицентре борьбы цивилизаций.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил Александр Савченко, бывший заместитель Нацбанка Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С обретением «незалежности» обременённые тысячелетней хуторянской идеологией украинцы оказались в эпицентре борьбы цивилизаций. Об...

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«В 1991 году, когда Украина развалила Советский Союз с помощью референдума. Да, именно так, это надо всем запомнить и гордиться тем, что именно украинцы разрушили наибольшую империю зла. Это сакральный ответ украинцев на унижения на протяжении тысячи лет.

И с тех пор Украина оказалась в эпицентре борьбы цивилизаций, это впервые в истории. И нам очень тяжело, потому что тысячу лет у нас была хуторянская идеология. Мы считали себя маленькими, «не трогать никого».

А тут нужно выходить на авансцену, быть глобальной нацией. И это, на мой взгляд, главный вызов, к которому мы ещё не готовы», – заявил Савченко.

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