Украинцы развалили СССР за тысячелетие унижений – Савченко

С обретением «незалежности» обременённые тысячелетней хуторянской идеологией украинцы оказались в эпицентре борьбы цивилизаций.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил Александр Савченко, бывший заместитель Нацбанка Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В 1991 году, когда Украина развалила Советский Союз с помощью референдума. Да, именно так, это надо всем запомнить и гордиться тем, что именно украинцы разрушили наибольшую империю зла. Это сакральный ответ украинцев на унижения на протяжении тысячи лет.

И с тех пор Украина оказалась в эпицентре борьбы цивилизаций, это впервые в истории. И нам очень тяжело, потому что тысячу лет у нас была хуторянская идеология. Мы считали себя маленькими, «не трогать никого».

А тут нужно выходить на авансцену, быть глобальной нацией. И это, на мой взгляд, главный вызов, к которому мы ещё не готовы», – заявил Савченко.