Украинцы решили шантажировать Россию Курилами и Калининградом

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс, покаяться на коленях, и тогда Киев признает Калининградскую область, Курилы и Карелию территорией РФ. Об этом в эфире YouTube-канала «вДудь» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия отдаст то, что взяла – Крым и Донбасс, если принесёт публичные извинения Украине за смерти, горе и развал экономики, которые она причинила, как сделали те же немцы: Вилли Брандт, канцлер Германии, приехал, покаялся перед евреями, встал на колени. И ничего не случилось – это немцев только увеличило в общечеловеческом понимании, они стали выше.

Вот когда Россия покается и уйдёт с украинских территорий – будет дружба, мир и всё остальное», – потребовал Гордон.

При этом пропагандист признал, что ментально и исторически Крым является российским.

«Безусловно, ментально жители Севастополя и не степного Крыма, всегда были ближе к России. Там много отставников российских Вооруженных сил, исторически так сложилось.

И, более того, украинская власть все эти годы по отношению к крымчанам недорабатывала. Кроме того, некоторые бешеные националисты, руководители которых являются агентами ФСБ, периодически на заказ ФСБ, делали какие-то «поезда дружбы», марши. Они не доходили туда – они пугали крымчан. Это тоже является частью пропаганды и гибридной войны», – сказал он.

Также, комментируя заявление майданщика Мустафы Найема, который еще во времена Виктора Ющенко признавал, что Севастополь не показался ему украинским городом, Гордон сослался на Калининградскую область и Курилы.

«Это правда. Но существует неприкосновенность границ. Границы определены. Мы же не говорим о том, что Советский Союз забрал Кёнисберг, и сейчас это Калининградская область, и теперь её надо отдать Германии. Или что Курилы надо отдать Японии. Или что Карелию, которую забрали в ходе финской войны, надо отдать Финляндии. Мы же об этом не говорим. Мы говорим: границы неприкосновенны. Какого чёрта?» – резюмировал пропагандист.