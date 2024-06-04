Украинцы, вас накормили враньем. Война надолго – экс-представитель НАТО

Анатолий Лапин.  
04.06.2024 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, США, Украина


Жители Украины столкнулись с тяжелой ситуацией и затяжной войной, в котором погибнет много людей.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Украины столкнулись с тяжелой ситуацией и затяжной войной, в котором погибнет много людей....

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«В целом ситуация тяжелая, война затянулась очень долго, пострадало, погибло много людей, у многих людей усталость от войны, у многих людей страх, многие люди готовы сдаться, многие люди готовы продолжать драться. Первоначальной эйфории, где «мы все пойдем на фронт и будем сражаться две-три недели, и все закончится, сейчас американцы ленд-лиз дадут и санкции из ада будут», – все это не сработало, все это вранье, которым вас кормили», – заявил Табах.

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