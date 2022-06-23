Украинки в ВСУ страдают от неудобной женской военной формы и домогательств

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Потребности женщин в ВСУ часто не учитываются. В первую очередь это проявляется в неудобной военной форме, которая до сих пор шьется по мужскому стандарту.

Об этом заявила украинский эксперт по гендерному неравенству Тина Собко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Женщины активно идут в ряды ВСУ и ТрО, однако не обеспечены специализированной амуницией. Начиная с того, что одежда, которая шьется для военных, она шьется по мужскому стандарту. В Украине до сих пор не утвержден стандарт женской формы. Это и нательное белье, и одежда, и обувь, которые не подходят по размеру, потому что среднестатистическая женщина меньше среднестатистического мужчины. Я уже не говорю о бронежилете, которые не подстроены под женскую грудь. В таком бронежилете даже ходить опасно, не говоря уже об удобстве. А если военным не удобно в своей одежде, то они не могут делать свое дело хорошо», – сетует Собко в интервью киевскому изданию УНН.

Кроме того, по словам Собко, женщины-военнослужащие могут сталкиваться с домогательствами.

«Пока у меня нет точных данных, их нельзя измерить. Но важно провести анализ домогательств в рядах армии. Ведь часты ситуации, когда одна женщина на весь батальон. И о фактах сексуальных домогательств важно говорить публично и исследовать каждый такой факт», – сообщила Собко.