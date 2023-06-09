Украинская ПВО снова не справилась с российским ударом

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ВС РФ продолжают наносить комбинированные удары ракетами и дронами по объектам на территории Украины.

Украинская сторона признает, что ПВО не справилась и часть российских БПЛА и ракет достигли целей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщили в Воздушных сила ВСУ, всего было запущено 16 ударных дронов и 6 крылатых ракет. Из них, по версии ВСУ, сбито 4 ракеты и 10 дронов.

Результативным стал прилет по Умани в Черкасской области вчера вечером.

«По предварительной информации, одной из поражённых целей стал украинский ЗРК С-300», – пишет тг-канал основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком проекта «Рыбарь».

Признает результативность этого удара и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Есть прилет по промышленному объекту», — – сообщил он, не укав других подробностей.

Местные жители опубликовали ролик, на котором можно увидеть взрыв и мощную вторичную детонацию.

«Все ракеты сбиты, как всегда бодро рапортует киевская ЦИПСа. Так никто же с этим и не спорит – отвечаем ей мы. Я точно знаю, что ни одна Х-101 обратно «на борт» Ту-95 не вернулась и ни один «Калибр» также не вернулся в пусковую шахту боевого корабля. Буквально все они были сбиты. Каждая по-разному. Одна ракета, например, была сбита складом с БК где-то «на просторах». Очень эффектное «сбитие», кстати, получилось. С фейерверком», – отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка.

В городе Звягель Житомирской области было повреждено шесть частных домов, погиб один человек, несколько ранены. По словам мэра города Николая Боровца, это произошло «в результате российского удара».

Правда, глава областной военной администрации Виталий Бунченко уточнил, что дома повреждены в результате работы ПВО и падения обломков, хотя, судя по характеру разрушений, имело место очередное поражение ракетой украинского ЗРК.