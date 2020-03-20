«Украинская власть панически боится выборов в Донбассе» – эксперт

20.03.2020

Если бы война в Донбассе действительно являлась «агрессией» извне, а не была гражданским конфликтом, украинские власти не боялись бы результатов выборов в регионе в случае их проведения.

Об этом YouTube-каналу «Главновости» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть думает не о будущем, не о национальной безопасности, а о своем выживании, – рассказал эксперт. – Четыре миллиона голосующих явно против власти. И большой вопрос, что они проголосуют и за (оппозиционеров – ред.) Бойко, Медведчука, Левочкина, особенно за Вадима Рабиновича. Это делает острожной любую интеграцию.

Все говорят не о самом Донбассе, а об угрозе и рисках выборов там. Вернутся (на Украину – ред.) люди, которые критически относятся к нынешней украинской власти, очень критически относятся к лидерам освободительного движения 20-30-ых годов против Польши и Германии, и 50-ых годов против СССР, они против этого бандеровского бреда, которым пронизано все».

По словам Андрея Мишина, если бы Киев действительно хотел урегулировать конфликт в Донбассе, то он бы вооружился главным принципом урегулирования: создал консультативный совет центра и региона.

«Важно вести межнациональный диалог и понимать, что это внутренний конфликт, – добавил политолог. – Понятно, что это внутренний конфликт, если боятся выборов. Война идет только на 400 километров, а тысячи километров – почему-то без войны. И у нас почему-то нет боевых действий с союзником России – Беларусью, хотя две белорусские дивизии могли бы занять Киев за час. Расстояние здесь – 50 минут лететь. Не хотят этого понимать и скатились (к утверждению – ред.) что это вот «российский агрессор».

Мишин заметил, что если Украина хочет урегулировать конфликт, то должна также дать воду в Крым.

«Почему страдают люди? Я (Киев – ред.) должен быть открытым. Принцип диалога центра с регионом: ты должен предлагать больше, чем другие. Россия предлагает гораздо больше. И Крым от Украины, скорее всего, навсегда ушел».