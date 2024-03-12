Украинские дроны атаковали восемь российских регионов

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Украинские БПЛА в очередной раз сумели поразить объекты топливно-энергетического комплекса на территории РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители российской власти.

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«Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет», – написал в своем паблике губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Похожее сообщение опубликовал и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб», – сообщил Никитин.

Специализирующийся на происшествиях тг-канал Mash, ссылаясь на местные источники, утверждает, что в Нижегородской области горит установка АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка — одна из основных для таких предприятий).

При этом атакованы были сразу несколько российских регионов.

«Ночью нацисты атаковали с помощью БЛА восемь российских регионов: Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Брянская, Тульская, Орловская и Нижегородская области», – написал военкор Андрей Руденко.

В то же время Минобороны РФ в своем официальном сообщении утверждает, что в течение ночи российские ПВО «уничтожили и перехватили» над российскими регионами 25 украинских беспилотников «самолетного типа».

Отмечается, что над Белгородской областью уничтожены семь дронов, над Курской — 11, над Московской и Орловской — по два, а в Брянской, Ленинградской и Тульской области — по одному.