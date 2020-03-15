15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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Украинские нацисты обвинили Зеленского в работе на Кремль




Российские телеканалы защищают Владимира Зеленского, становясь на его сторону в случае противоречий с украинскими радикалами, требующими продолжения войны в Донбассе до победного конца. Это является доказательством того, что Зеленский выгоден Кремлю.

Об этом в эфире телеканала «UA: Крым» заявила одиозная националистка – «волонтёр» так называемого АТО Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поняла, что, если Владимир Зеленский сядет на трон, то в этой стране мы получим порядки России, в обратном случае, зачем нужно было его поддерживать?

Меня уже показывают по телеканалу «Россия» у Скабеевой… зачем им это все? Они защищают его, им очень выгоден Зеленский», – сказала она.

«Зеленский вообще не понимает, где он находится, кто он, и что ему нужно. Это персона, которая вообще в реальном мире не существует, это голограмма у нас сидит. Его вообще можно не учитывать, что-то ему надо, что-то не надо. Он менеджер, он получает бабло и делает, что ему говорят, у него своих мозгов нет», – резюмировала националистка.

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