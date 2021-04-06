Украинские оккупанты понесли безвозвратные потери

06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За последние сутки от несовместимых с жизнью ранений скончались два военнослужащих украинской армии.

Об этом говорится в сводках на официальных страницах украинских группировок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неподалеку Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», – сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка «Север».

Также о пулевом ранении украинского боевика сообщили в ОТГ «Восток», которая дислоцируется на подконтрольной Киеву территории ДНР. Оккупанты пожаловались на «прицельный огонь из стрелкового оружия» в районе Авдеевки.

«Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось», – говорится в сообщении на официальной странице группировки.

Гибель боевиков также подтвердили в пресс-службе штаба «ООС».

«Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников», – отписалась пресс-служба на странице в Facebook