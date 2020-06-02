Украинские отели решили нажиться на пандемии

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Закрытие зарубежного туризма и отсутствие возможности выехать на отдых за рубеж дало украинским отельерам повод резко повысить цены.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор туристической компании Александра Чередникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Внутренний туризм сейчас начинает активно набирать обороты. Многие операторы позаключали договора с нашими отельерами, на курортах, в разных городках, где есть какая-то инфраструктура. Они не работали и сейчас вроде бы начинают открываться.

Но я должна сказать, что цены на отдых в Украине при полном отсутствии какой-то человеческой инфраструктуры просто космические. Они не просто подскочили, это просто какой-то трэш.

Например, недавно у нас в группе была рассылка – продается отказной тур. Отказной тур в отель «Немо» в Одессе, в Аркадии, цена на семью из двух взрослых и одного ребенка на неделю – 44 тыс гривен. За 44 тыс гривен я могу слетать на all inclusive в Турцию в очень неплохой отель. Два раза. За что 44 тыс гривен? Я не могу понять. В Одессе инфраструктуры нет.

Цены увеличились. Когда начался карантин, отельеры из Затоки, даже те, у кого стоят простые деревянные домики, признавались нам, что к ним в день приезжает по 5-6 турагентств, которые пытаются заключить с ними договор на сезон. Понятно, что отели увидели спрос, даже самые захолустные, и цена поднялась раза в полтора точно.

Самое ужасное – что отельеры в этой ситуации ведут абсолютно неправильную политику. Они дают турагентству практически такую же цену, какую они выставляют на том же «Букинге» или других сайтах, которые позволяют бронировать. Оператор же должен что-то заработать, он накручивает сверху, и получается, что цена гораздо дороже. Немногие отели ведут себя правильно. Я подозреваю, что это – украинский менталитет», – сказала Чередникова.