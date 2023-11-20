Украинские санкции против России оказались странными и бесполезными

Украинские санкции, введенные против российских и белорусских компаний, по сути, бестолковые.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о введении санкций Украиной в отношении некоторых компаний, юридических и физических лиц, – это больше имеет политический подтекст. Например, если Европейский союз или США вводят санкции, а мы нет, в отношении тех же компаний или тех же лиц, то это выглядит странно.

Потому политически нам логично поддерживать эти санкции. Но с практической точки зрения, если США или ЕС вводят санкции, то это существенно ограничивает деятельность этих компаний, пока они не найдут способ их обойти», – сказал депутат.