Украинские санкции против России оказались странными и бесполезными

Анатолий Лапин.  
20.11.2023 12:39
  (Мск) , Киев
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Украинские санкции, введенные против российских и белорусских компаний, по сути, бестолковые.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если мы говорим о введении санкций Украиной в отношении некоторых компаний, юридических и физических лиц, – это больше имеет политический подтекст. Например, если Европейский союз или США вводят санкции, а мы нет, в отношении тех же компаний или тех же лиц, то это выглядит странно.

Потому политически нам логично поддерживать эти санкции. Но с практической точки зрения, если США или ЕС вводят санкции, то это существенно ограничивает деятельность этих компаний, пока они не найдут способ их обойти», – сказал депутат.

«А украинские санкции экономические – это больше политический шаг. Извините, не так много теряют российские или белорусские компании или лица от экономических санкций Украины, потому что эти государства, компании и люди уже давно прекратили активную экономическую деятельность в Украине.

Да, остается какое-то имущество, которое можно изъять и использовать для нужд сил обороны, но это больше политический шаг. Экономические санкции наших партнеров – это более эффективно, хотя мы видим, что это работает далеко не всегда», – заявил Рахманин.

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