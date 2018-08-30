Украинские власти наконец осознали реальность Крымского моста

30.08.2018, Москва, Максим Карпенко

В Киеве разработали и собираются ввести санкции в отношении компаний, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив.

Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, под ограничительные меры попадут 19 компаний, участвовавших в возведении транспортного перехода. Среди них – проектировщик и строитель моста ООО «Стройгазмонтаж», его дочерняя компания ООО «СГМ-Мост», главный проектировщик проекта АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», ОАО «Мостотрест», ООО «Портгидрострой» и т.д.

В списке значатся лишь российские компании.

Пакет санкций разрабатывало министерство по делам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц.

«Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам, участвовавшим в незаконном строительстве Керченского моста, сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее скандальный министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство включает в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Крымского моста.

При этом, Владелец «Стройгазмонтажа» и друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг заявил, что его не пугают санкции, наложенные на него лично и на его бизнес.

«Для меня это (мост), видимо, заключительный большой проект — и не с целью зарабатывания денег. Он, если позволите, мой вклад в развитие страны», – сказал бизнесмен.