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Украинские военные оккупировали школы и детские сады
Украинские вооруженные формирования в зоне «ООС» незаконно используют захваченные ими социальные объекты.
Об этом сообщается на официальном сайте МВД ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По сообщениям жителей этих территорий (подконтрольных Киеву – ред.), украинские военные заняли и незаконно используют здания и сооружения аэропорта г. Северодонецк, детского оздоровительного лагеря «Салют» в посёлке Врубовка Попаснянского района, базы отдыха в с. Денежниково и с. Штормово Новоайдарского района, а также базу отдыха в с. Боровеньки Кременского района и санаторий «Радуга» города Торецк», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, МВД ЛНР приводит перечень других захваченных и незаконно используемых ВСУ государственных объектов:
- школа с. Победа Новоайдарского района;
- детский сад с. Райгородка Новоайдарского района;
- детский сад с. Сотенное Станично-Луганского района;
- школа г. Приволье Лисичанского горсовета;
- школа с. Войтово Станично-Луганского района;
- ясли-сад с. Малиновка Покровского района;
- Попаснянская центральная районная больница;
- Бахмутская районная больница;
- Часовоярская городская больница;
- Торецкая городская больница;
- Светлодарская городская больница;
- Центр первой медпомощи с. Максимильяновка Марьинского района;
- Лечебный корпус медучреждения с. Новомихайловка Марьинского района.
По данным фактам назначены проверки, сообщают луганские силовики.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе
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