07.12.2018, Луганск, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинские военные оккупировали школы и детские сады

Украинские вооруженные формирования в зоне «ООС» незаконно используют захваченные ими социальные объекты.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По сообщениям жителей этих территорий (подконтрольных Киеву – ред.), украинские военные заняли и незаконно используют здания и сооружения аэропорта г. Северодонецк, детского оздоровительного лагеря «Салют» в посёлке Врубовка Попаснянского района, базы отдыха в с. Денежниково и с. Штормово Новоайдарского района, а также базу отдыха в с. Боровеньки Кременского района и санаторий «Радуга» города Торецк», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, МВД ЛНР приводит перечень других захваченных и незаконно используемых ВСУ государственных объектов:

  • школа с. Победа Новоайдарского района;
  • детский сад с. Райгородка Новоайдарского района;
  • детский сад с. Сотенное Станично-Луганского района;
  • школа г. Приволье Лисичанского горсовета;
  • школа с. Войтово Станично-Луганского района;
  • ясли-сад с. Малиновка Покровского района;
  • Попаснянская центральная районная больница;
  • Бахмутская районная больница;
  • Часовоярская городская больница;
  • Торецкая городская больница;
  • Светлодарская городская больница;
  • Центр первой медпомощи с. Максимильяновка Марьинского района;
  • Лечебный корпус медучреждения с. Новомихайловка Марьинского района.

По данным фактам назначены проверки, сообщают луганские силовики.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть