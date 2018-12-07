Украинские военные оккупировали школы и детские сады

07.12.2018, Луганск, Владимир Гладков

Украинские вооруженные формирования в зоне «ООС» незаконно используют захваченные ими социальные объекты.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сообщениям жителей этих территорий (подконтрольных Киеву – ред.), украинские военные заняли и незаконно используют здания и сооружения аэропорта г. Северодонецк, детского оздоровительного лагеря «Салют» в посёлке Врубовка Попаснянского района, базы отдыха в с. Денежниково и с. Штормово Новоайдарского района, а также базу отдыха в с. Боровеньки Кременского района и санаторий «Радуга» города Торецк», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, МВД ЛНР приводит перечень других захваченных и незаконно используемых ВСУ государственных объектов:

школа с. Победа Новоайдарского района;

детский сад с. Райгородка Новоайдарского района;

детский сад с. Сотенное Станично-Луганского района;

школа г. Приволье Лисичанского горсовета;

школа с. Войтово Станично-Луганского района;

ясли-сад с. Малиновка Покровского района;

Попаснянская центральная районная больница;

Бахмутская районная больница;

Часовоярская городская больница;

Торецкая городская больница;

Светлодарская городская больница;

Центр первой медпомощи с. Максимильяновка Марьинского района;

Лечебный корпус медучреждения с. Новомихайловка Марьинского района.

По данным фактам назначены проверки, сообщают луганские силовики.