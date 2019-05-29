29.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Политические убийства, Спецслужбы
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Украинский депутат-боевик сообщил детали убийства Гиви и Моторолы

Власти Украины напрасно поддержали идею блокады республик Донбасса, поскольку это существенно ограничило возможности для проведения диверсий и разведывательных действий в ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала  ZIK заявил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, экс-боевик нацбата «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что блокада оккупированного Донбасса была не ошибкой, а преступлением. Украина потеряла не просто каких-то плательщиков налогов, Украина потеряла площадки, где работало Главное разведывательное управление. Площадки, с которых были ликвидированы Гиви и Моторола», – сказал депутат.

По его словам, часть украинских националистов, требовавших блокады, а затем поддержавшие их чиновники могли быть подкуплены олигархом Сергеем Курченко, чьи структуры затем взяли под контроль бывшие украинские заводы.

Когда ввели эту блокаду, сначала идиоты, которым платили определенные люди, потом это поддержал СНБО. Определенные люди – это кто получил выгоду от блокады Донбасса – господин Курченко», – сказал Мосийчук.

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