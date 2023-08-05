Украинский дипломат жалуется: «Мир не хочет считать Путина новым Гитлером»

Украина не должна ругать Запад в том, тот оказывает недостаточно военной помощи, поскольку это играет на руку России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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«То, что война в Украине многими [в мире] воспринимается как война России против Украины — это не секрет и не первый день. Наша задача — перевести ее в войну, чтобы на нашей стороне стали другие страны. Она сверхсложная, и она пока нереализована. То есть помощь идет. И это то, что в свое время такими объемами, откровенно говоря, можно было бы и этого не получить. Но эти настроения у нас. Эти жертвы, эти ресурсы, которые вкладывает Украина, то, что это происходит на нашей территории, то, что гибнут наши люди, конечно, нас настраивает привлекать больше задействованности всего мира», – сказал Чалый в интервью, опубликованном антироссийским пропагандистским изданием «Новое время».

По его словам, эту задачу пытается решить украинская дипломатия.

«Но обижаться и сравнивать со Второй мировой вряд ли получится. Потому что, будем честны, нам не удалось или так не случилось еще, что весь мир считает Путина вторым Гитлером. А он таковым является. Мы прекрасно знаем, что это фашизм в новом варианте. Но так сложилось по соображениям или даже недостаточности информации, что так не думает весь мир, как мы или наши соседи. Поэтому здесь есть вопрос к работе. Я думаю, что опасность будет заключаться в том, если мы сделаем этот настрой антизападный, поднимем этот нарратив российский, и будем говорить: вот они мало помогают и из-за них все это происходит. Нет, это происходит из-за российского нашествия, Путина. И эти люди, эти страны, эти общества на нашей стороне. Поэтому я считаю, что иногда добавляем эмоциональности мы сами в Украине», – резюмировал экс-посол.