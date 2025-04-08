Украинский эксперт раскрыл детали переговоров между США и РФ

Анатолий Лапин.  
08.04.2025 13:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 957
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В договоренностях России и США по Украине будет прописан отказ от членства в НАТО, фактическое, но не юридическое признание новых регионов частью РФ и частичный вывод России из-под санкций.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В договоренностях России и США по Украине будет прописан отказ от членства в НАТО,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не НАТО, возможное участие европейцев, возможное членство в ЕС, финансовые гарантии присутствия интересов США на территории Украины, выборы, смена власти до или после – вопрос пока решается, вопрос пока открытый, в том числе решается на переговорах сейчас Вашингтоне, сохранение за Россией, неформальное сохранение, де-факто, но не де-юре сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями.

Вот это модель, которую сейчас выстраивают США. Передача части замороженных активов, российских, на восстановление Украины, частичное возвращение России, выведение России из-под части санкций. Вот что выстраивает Вашингтон сегодня», – заявил Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить