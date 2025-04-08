Украинский эксперт раскрыл детали переговоров между США и РФ
В договоренностях России и США по Украине будет прописан отказ от членства в НАТО, фактическое, но не юридическое признание новых регионов частью РФ и частичный вывод России из-под санкций.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не НАТО, возможное участие европейцев, возможное членство в ЕС, финансовые гарантии присутствия интересов США на территории Украины, выборы, смена власти до или после – вопрос пока решается, вопрос пока открытый, в том числе решается на переговорах сейчас Вашингтоне, сохранение за Россией, неформальное сохранение, де-факто, но не де-юре сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями.
Вот это модель, которую сейчас выстраивают США. Передача части замороженных активов, российских, на восстановление Украины, частичное возвращение России, выведение России из-под части санкций. Вот что выстраивает Вашингтон сегодня», – заявил Бортник.
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