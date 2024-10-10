Украинский эксперт: ССО ВСУ планировали двухнедельный рейд в Крым

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 10:34
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Украина


Если бы у Киева была надлежащая натовская поддержка, то ВСУ были бы в Крыму ещё в 2022 году.

Об этом на презентации в Киеве заявил украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы у Киева была надлежащая натовская поддержка, то ВСУ были бы в Крыму...

«Если бы в 2022 году после того, как оккупационные войска оставили Херсон, нас обеспечили достаточно оружием, а российская армия была тогда абсолютно истощена и не готова к дальнейшим действиям, то силы обороны точно бы разрезали армию и дошли бы до моря, это сто процентов! А дальше – вопрос Крыма. Мы видели много демонстраций того, как легко наши спецназовцы высаживаются и могут там работать. То есть много чего можно было бы сделать», – надувал щеки Бадрак.

Сейчас же, по его словам, если бы не заглохла курская авантюра, то поход на Крым бы был следующим.

«Крым – был бы следующим масштабированием ассиметричных действий. Высадка…я даже не говорю десантно-штурмовая операция, потому что у нас нет сейчас средств для такой операции, но представьте себе удачный рейд на протяжении двух недель по Крыму силами ССО и другими подразделениями!

После чего НАТО предоставляет нам плавсредства, и мы делаем десантно-штурмовую в Крыму! Реально? Реально! Представьте себе заход в Брянскую область. Такой же, как и в Курскую. Целиком реально. Там ничего в России нет, чтобы ответить, ничего. Зашли бы в Брянскую область и кошмарили бы Путина до момента, пока его свои бы не придушили», – понесло украинского деятеля.

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