Украинский философ оказался русским разведчиком

Олег Кравцов.  
13.11.2023 15:45
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


Россия продолжает разведывательную работу на территориях, подконтрольных киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Россия продолжает разведывательную работу на территориях, подконтрольных киевскому режиму. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Отмечается, что задержаны два российских подпольщика, которые «охотились» за системами ПВО и фотографировали последствия «прилетов» по Киеву и Черкассам».

«По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских прилетов. Скрытые фотографии делали с разных ракурсов и привязкой к местности», – говорится в сообщении.

Утверждается, что после ракетной атаки по Черкассам 21 сентября этого года [был удар по гостинице] женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и «переслала их своему сообщнику, гражданину России, проживающему в Киеве».

«По имеющимся данным, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста», – отметили в СБУ.

Впрочем, его задержали после того, как он приобрел билеты в одну из европейских стран.

«Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования», – отчитываются в украинской спецслужбе.

Утверждается, что в 2015 году он выезжал в Крым, где получил российский паспорт.

В СБУ квалифицировали действия подпольщиков по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Какие именно статьи, не говорится, сказано лишь, что грозит до 8 лет тюрьмы.

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