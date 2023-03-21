Украинский генерал: «Освобождение территорий ничего не даст. Надо бить вглубь России»

Анатолий Лапин.  
21.03.2023 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Возвращение потерянной после 2014 года территории не приведет к победе Украины, которая и дальше будет страдать от ракетных ударов.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возвращение потерянной после 2014 года территории не приведет к победе Украины, которая и дальше...

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«Моя точка зрения недостаточно оптимистичная в сравнении с представителями власти. Война закончится тогда, когда мы освободим наши территории, сможем обеспечить поражение врага на глубину его границ, условно говоря, от границы с Российской Федерацией вглубь России не менее, чем на 1000 километров.

Когда мы сможем уничтожить объекты критической инфраструктуры врага, когда они понесут такой же урон, который понесли мы», – сказал генерал.

По его словам, в итоге предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ не смогут производить продукцию военного назначения.

«То есть то, что делали они с нами, мы вынуждены сделать с ними – только так. Тогда они поймут, что не нужно сюда лезть. А просто освобождение территории ничего не даст, потому что они и дальше будут запускать ракеты и большие дроны с территории Российской Федерации или с территории Белоруссии, и дальше мы будем страдать», – заявил Кривонос.

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