Украинский ГУР бесстыдно приписывает себе «подвиг» США

Бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк более чем откровенно намекнул, что его ведомство имело отношение к подрыву газопроводов «Северные потоки».

Об этом в интервью обслуживающей офис президента украинской телеведущей Наталье Мосийчук заявил заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как государство Украина никогда не признает, что мы имели к этому отношение. И это понятно по многим причинам. А то, что у нас есть такие возможности действовать так, как лучшие спецслужбы мира планировали делали бы эту операцию, это вызывает удивление и восторг у большинства наших партнеров. Это то, что я знаю и слышал. Они мне это говорят офрекорд. По большому счету, говорят, все понятно, но это действительно изменило ход войны в экономическом плане, это очень-очень важная вещь», – сказал Кондратюк.