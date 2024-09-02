Украинский ГУР бесстыдно приписывает себе «подвиг» США

Елена Острякова.  
02.09.2024 09:34
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Диверсии, Россия, США, Украина


Бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк более чем откровенно намекнул, что его ведомство имело отношение к подрыву газопроводов «Северные потоки».

Об этом в интервью обслуживающей офис президента украинской телеведущей Наталье Мосийчук заявил заявил бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший глава Главного управления разведки Украины Валерий Кондратюк более чем откровенно намекнул, что его...

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«Как государство Украина никогда не признает, что мы имели к этому отношение. И это понятно по многим причинам. А то, что у нас есть такие возможности действовать так, как лучшие спецслужбы мира планировали делали бы эту операцию, это вызывает удивление и восторг у большинства наших партнеров. Это то, что я знаю и слышал. Они мне это говорят офрекорд. По большому счету, говорят, все понятно, но это действительно изменило ход войны в экономическом плане, это очень-очень важная вещь», – сказал Кондратюк.

В августе прошлого года авторитетный журналист американского издания New Yorker, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал доказательства того, что «Северные потоки» подорвали ВМС США по приказу Джо Байдена.

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