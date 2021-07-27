Украинский нацист «Филя» засветится на кинофестивале в Каннах

27.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Венецианском кинофестивале покажут фильм, главную роль в котором исполнил украинский неонацист-язычник, призывающий к массовым убийствами.

Лента называется «Носорог», ее автор – освобождённый по обмену с Россией террорист Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Госкино Украины ранее выделило на съёмки «Носорога» 25 млн. гривен, а благодаря польским и немецким кинофондам бюджет фильма увеличился до 1,65 млн евро. Однако следующие шедевры государство финансировать уже отказалось, в том числе, из-за низких оценок экспертов.

Примечательно, что главную роль в «Носороге» сыграл ветеран «АТО», боевик нацбата «Азов» Сергей Филимонов, который, помимо прочего, призывал жечь людей в Крыму так же, как «вату» в Одессе 2 мая 2014 года.

«Сергей Филимонов, он же Филя, он же «сын Перуна». Откровенный неонацист и член батальона «Азов». Известен тем, что избивал ногами стариков. Вместе с бойцами «Азова» он сжигает православные иконы в Широкино. Данный персонаж засветился и в 2019 году на антикитайских акциях во время беспорядков в Гонконге. А вот теперь его встречают Канны», – написал у себя в Facebook депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Кроме того, «Филя» известен как один из националистов, которые установили языческого истукана на Черниговщине для обрядов, а также водрузили деревянный фаллос в Киеве у представительства ЕС.