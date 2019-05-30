Украинский народ может выбрать сто Зеленских – но уже ничего не изменит

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

США не обеспечат развития Украины, но обеспечат относительную устойчивость.

Вместе с тем, националистический статус-кво на внутриполитическом поле не даст президенту страны вести самостоятельную политику и не позволит ему использовать при необходимости фактор улицы.

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Об этом в интервью «Литературной газете» заявил президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя фигуру президента Украины Владимира Зеленского, политолог отметил, что в нынешних обстоятельствах фамилия на Банковой не имеет никакого значения.

«Украина в ближайшее время будет оставаться в достаточно жёсткой колее. Во-первых, со стороны внешнего контроля. Для американцев эта тема важна, у них там достаточно инструментов, и они не пустят ситуацию на самотёк.

Во-вторых, есть внутренняя колея. Националистический выбор Украины неоспорим на далёкую перспективу. Этот выбор принят ядром силовых структур, ядром интеллигенции, журналистского сообщества. Его использует в своих интересах крупный бизнес. В этой ситуации неважно, насколько этот выбор поддерживается большинством населения. Важно не арифметическое большинство, а политическое. У украинского национализма сегодня есть твёрдое политическое большинство», – заявил Ремизов.

Эксперт убеждён, что пока будет сохраняться такое равновесие сил, любой президент обречён встраиваться в эту рамку, а общество будет оставаться разрозненным.

«Американцы не обеспечат развития Украины, но обеспечат относительную устойчивость. Да и внутренние сложности совсем не означают социального взрыва или распада государства. Все ожидания, что Украина сама собой развалится или будет новый Майдан, беспочвенны. Накопление социально-экономических проблем отнюдь не всегда ведёт к политической революции.

Пример тому наши 90-е годы. Обнищание населения было одним из факторов его деполитизации. За свои политические права люди борются не тогда, когда они занимаются выживанием», – отметил политолог.

«Украина консолидировалась как жёстко антироссийское государство на достаточно длительный период. Но здесь мы можем сказать себе только одно: если Украина – это надолго, то Россия – это навсегда. Если посмотреть на русскую историю, то борьба за судьбу западнорусских земель была одним из её главных сюжетов. Для нас это не в новинку», – добавил Михаил Ремизов.