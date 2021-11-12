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12.11.2021 17:28
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Украина
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Украинский олигарх Тарута: Отсутствие Донбасса и Крыма не мешает

Новости УкраиныПринятый Верховной радой закон «об олигархах» не имеет ничего общего с борьбой против олигархии...

Принятый Верховной радой закон «об олигархах» не имеет ничего общего с борьбой против олигархии – это абсолютно популистская игра Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил беглый донецкий олигарх, а ныне депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда в том, что борьба с олигархией и закон «об олигархах» не имеют ничего общего. Не нужно ничего придумывать, если ни в одной цивилизованной стране мира нет такого закона. У нас многое базируется на том, чтобы у соседа было плохо, и на этой психологической черте базируется этот «антиолигархический» закон. Администрация думает, как понравиться народу, вместо того, чтобы поставить эффективную команду, которая бы быстро развивала страну. А единственный сценарий для Украины – экономический рост не менее 7,6 процентов, и этому отсутствие Донбасса и Крыма не мешает», – сказал Тарута.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине формируется коалиция против президента страны Владимира Зеленского, чтобы лишить того власти.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что Владимир Зеленский конфликтует практически со всеми олигархическими кланами страны.

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