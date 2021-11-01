Украинский политик объявил, что Эрдоган готовится к войне с Россией

01.11.2021 16:59 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Из-за сложной внутриполитической и экономической ситуации президент Турции Реджеп Эрдоган планирует продавать своему избирателю «российскую угрозу».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риторика Эрдогана становится всё более и более воинственной, он заявил в середине октября о том, что введёт в Сирию 30-50 тысяч войск для поддержки протурецких сил. За конфронтацией Турции и Сирии последует конфронтация Турции против России, её уже не удастся избежать. Поэтому сейчас проиграет тот, кто снимет маску хорошей игры и первый задаст воинственную риторику. У Турции был расчёт на то, что это сделает Россия, поэтому у украинцев попросили долбануть из байрактаров . После этого началась информационная атака Кремля на Турцию .», – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что Эрдоган из-за желания провести досрочные выборы в Турции ищет способ убедить своего избирателя в скорой войне с Россией.

«Реджеп Эрдоган планирует перенести выборы с 2023 года на 2022, потому что у него ситуация внутри стране тяжёлая из-за Сирии, обесценивания лиры, предкризисной экономики, ему нужно что-то продавать избирателям. Воевать в Сирии и терять солдат чертовски мало, поэтому нужно воевать Россией. Тогда своему внутреннему избирателю можно будет это продавать», – заключил Белов

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Москва и Анкара заключили негласный пакт об осуществлении региональной политики без участия США, однако в перспективе у Турции могут возникнуть территориальные претензии к самой России.

Кроме того, в Москве отметили, что если применение Украиной турецких ударных беспилотников станет практикой, то неизбежно последуют контрмеры .