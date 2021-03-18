Украинский политик поздравил жителей Крыма

18.03.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал поздравление жителям Крыма по поводу седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

«Честно, мне, как украинцу и настоящему, а не «вышиватному патриоту» моей Родины, очень сложно дается этот день. С одной стороны, для Украины потеря Крыма – это трагедия. С другой стороны, для крымчан – это огромная радость и возможность.

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Если судить о Крыме чисто, как о куске земли на карте, – то обидно. Но если понимать, что там живут настоящие, яркие и красивые люди со своими мечтами и ценностями, то тогда радуешься за них.

И знаете, что скоро будет? Благодаря тому вниманию, что Россия уделяет Крыму, там раскроются самородки – великие ученные, предприниматели, спортсмены и художники. И эти люди будут прославлять Россию, а не нас.

Потому что Крым – не кусок земли и не точка на карте! Крым это люди! Великие люди! И постмайданная Украина сделала все, чтобы отпугнуть их, а таланты этих людей служили не нам.

И могли бы мы, конечно, понять, что именно животная ненависть рагулей, которые стали править страной и насаждать свою идеологию ненависти, и подтолкнули Крым к уходу.

Мы могли бы строить то самое свободное, плюралистическое и открытое общество, которое мечтателям обещали обманщики на Майдане. Показать Крыму светлую, добрую и развивающуюся Украину, к которой хотелось бы вернуться.

Но вместо этого мы своими водными, электро, продовольственными и другими блокадами, только напоминаем крымчанам, что они 16.03.2014 сделали правильный выбор на референдуме, результаты которого 18.03.2014 г. были узаконены Президентом и парламентом Российской Федерации.

И вот теперь крымские россияне будут в нормальных условиях развивать новые идеи в своем открытом обществе, где наравне с русским, государственными языками Республики Крым также являются крымско-татарский и украинский. А вот в Украине продолжат преследовать за родной большей части населения тот же русский, а из достижений будут из года в год рассказывать про гиперлуп, в то время, как все в стране рушится, а молодые таланты бегут из нее. В том числе и в Крым…», – констатирует Журавко.