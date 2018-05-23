23.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украинский пропагандист допился до белой горячки

Александр Михельсон, один из ведущих журналистов скандально известного украинского пропагандистского сайта «Цензор.нет», был вынужден прервать работу и проходить лечебный курс для борьбы с алкоголизмом.

Об этом сам Михельсон написал в своем блоге.

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«Срыв произошел не из-за желания выпить, а от морального удара совсем с другой стороны. Расшатанная предыдущей жизнью психика не выдержала. Срыв произошел, и, чтобы решить проблему раз и навсегда, я согласился на идею друзей и родных – пойти в один из отечественных негосударственных реабилитационных центров. Все это время, пока меня не было в эфире, меня приводили в порядок физически. Теперь я, взвесив все, решил остаться здесь на месяц-другой для полных психологических гарантий», – пишет он.

«Приношу извинения всем, перед кем сорвал свои обязательства. Это в последний раз. Я здесь для того, чтобы это было в последний раз. Если кто вдруг переживает за меня лично, то в этом конкретном центре нет никаких тех ужасов, что рассказывают о подобных заведениях. Контингент тоже очень мирный. Кстати, алкоголиков практически нет, только наркоманы, на 90 % молодежь. Они меня зовут «дядя Саша», – уточняет Михельсон.