Украинский солдат продал «Байрактар» бойцам ДНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Солдат ВСУ в Донбассе перегнал турецкий беспилотник «Байрактар» на подконтрольную русским войскам территорию.

Информацию публикует Telegram-канал «Джокер ДНР», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как утверждается, за «птичку» всушник получил денежное вознаграждение и уже благополучно покинул территорию Украины.

Канал опубликовал видео, снятое тем самым «Байрактаром», но без дат и координат, однако авторы паблика намеренно оставили серийный номер аппарата:

«Чтобы украинскому большому командованию было легче определить подробности исчезновения этого важного объекта».

Также у «Джокера» призвали украинских военных и далее сотрудничать с донецкой стороной.