Украинский солдат продал «Байрактар» бойцам ДНР

07.09.2022  14:55 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Солдат ВСУ в Донбассе перегнал турецкий беспилотник «Байрактар» на подконтрольную русским войскам территорию.

Информацию публикует Telegram-канал «Джокер ДНР», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдат ВСУ в Донбассе перегнал турецкий беспилотник «Байрактар» на подконтрольную русским войскам территорию. Информацию...

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Как утверждается, за «птичку» всушник получил денежное вознаграждение и уже благополучно покинул территорию Украины.

Канал опубликовал видео, снятое тем самым «Байрактаром», но без дат и координат, однако авторы паблика намеренно оставили серийный номер аппарата:

«Чтобы украинскому большому командованию было легче определить подробности исчезновения этого важного объекта».

Также у «Джокера» призвали украинских военных и далее сотрудничать с донецкой стороной.

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