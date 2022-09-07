Украинский солдат продал «Байрактар» бойцам ДНР
Солдат ВСУ в Донбассе перегнал турецкий беспилотник «Байрактар» на подконтрольную русским войскам территорию.
Информацию публикует Telegram-канал «Джокер ДНР», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Как утверждается, за «птичку» всушник получил денежное вознаграждение и уже благополучно покинул территорию Украины.
Канал опубликовал видео, снятое тем самым «Байрактаром», но без дат и координат, однако авторы паблика намеренно оставили серийный номер аппарата:
«Чтобы украинскому большому командованию было легче определить подробности исчезновения этого важного объекта».
Также у «Джокера» призвали украинских военных и далее сотрудничать с донецкой стороной.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.