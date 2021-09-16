Украинский язык будет поглощён польским – украинский эксперт

16.09.2021 17:19 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Перевод украинского на латиницу приведёт к поглощению его польским языком, а киевская власть больше не сможет осуществлять нелепые потуги вести историю Украины от древнерусского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что, если украинский язык однажды перейдёт на латиницу, – это станет толчком для его неизбежного слияния с польским языком. Точно так же, как в своё время молдавский после перехода на латиницу слился с румынским. Да, у украинского и польского разница между языками больше, поэтому процесс займёт больше времени, но, всё-таки, в украинском языке много польских заимствований, много польских слов. Также смена графики неизбежно приведёт за собой смену фонетики, а дальше – процесс слияния – вопрос времени», – сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что переход украинского языка на латиницу приведёт к краху претензий украинских самостийников на наследие древнерусского государства.

«Если украинский будет переведён на латинскую графику, это неизбежно поставит крест на всех и без того нелепых потугах украинской власти говорить о какой-то преемственности от времён Киевской Руси и древнерусского государства. В конце концов, Повесть временных лет писалась не на латинице», – заключил Даниил Богатырёв.

Напомним, накануне в Донецке заявили, что высказывание секретаря СНБО Данилова о том, что Украине надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу – очередной пазл в картине под названием «Анти-Россия».

Кроме того, ранее в День сербского единства, свободы и государственного флага Народные скупщины Сербии и Республики Сербской утвердили «Закон об использовании сербского языка в