Украинское будущее Донбасса отвергается подавляющим большинством россиян

11.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Большая часть граждан РФ не верят в политическое будущее республик Донбасса в составе Украины – только независимость или присоединение к России.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от «Левада-Центра», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос «Что вы думаете по поводу политического будущего Юго-Восточной Украины» 29% респондентов высказались, что желают видеть данные территории независимым государством, и 27% выразили мнение, что Донбасс должен стать частью Российской Федерации.

При этом только 17% опрошенных пожелали видеть данные территории в качестве украинской автономии, и всего 14% высказали мнение, что Юго-Восток должен остаться в составе Украины на прежних условиях.

Отметим, что большинство россиян также позитивно отнеслись и к выдаче жителям республик Донбасса российских паспортов: 33% выбрали вариант «Полностью поддерживаю», и 37% – «Скорее поддерживаю». Скорее не поддерживают и совершенно не поддерживают данное решение лишь 12% и 10% опрошенных соответственно.