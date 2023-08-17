Украинское общество раскололось надвое – Фесенко

Уставшее от войны украинское общество обозлено на собственную власть и Запад.

Об этом в эфире канала «Да это так» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Синдром усталости от войны проявляется в разных формах. И ещё полгода назад были невозможны дискуссии о том, что «Мы заслужили эту войну». И раскритиковали её очень сильно, но многие и поддержали.

А потому что усталость: «Нам обещали победу, а победы нет». Значит, кто-то виноват. Кто-то критикует власть, кто-то критикует Запад. Это всё синдром усталости от войны. Он в разных формах проявляется», – сказал Фесенко.