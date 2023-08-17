Украинское общество раскололось надвое – Фесенко
Уставшее от войны украинское общество обозлено на собственную власть и Запад.
Об этом в эфире канала «Да это так» заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Синдром усталости от войны проявляется в разных формах. И ещё полгода назад были невозможны дискуссии о том, что «Мы заслужили эту войну». И раскритиковали её очень сильно, но многие и поддержали.
А потому что усталость: «Нам обещали победу, а победы нет». Значит, кто-то виноват. Кто-то критикует власть, кто-то критикует Запад. Это всё синдром усталости от войны. Он в разных формах проявляется», – сказал Фесенко.
Он подчеркнул, что также в обществе зреет серьёзный раскол между воевавшими и оставшимися в тылу.
«А с другой стороны, проявляется недовольство на фронте. Потому что там устали ещё сильнее. И когда они видят, что они рискуют своей жизнью, а тут народ веселится, пытаются жить мирной жизнью, это вызывает недовольство и раздражение. И общество начинает расслаиваться», – подытожил политолог.
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