Украинского олигарха настигло российское возмездие

09.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в постановлении российского кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Уточняется, что в список товаров, «страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины», теперь еще вошли оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 миллиметров и более, колесные пары, колеса, заготовки колес аналогичного размера.

Также под запрет попали рамы железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

В Киеве обращают внимание, что основным пострадавшим становится зять экс-президента Леонида Кучмы, олигарх Виктор Пинчук.

«Этот запрет в экспертных кругах уже расценили как «привет Виктору Пинчуку», поскольку именно колесная продукция принадлежащего ему «Интерпайпа» активно поставляется в РФ – годовой импорт составляет порядка 200 тысяч штук. Есть ли тут политическая подоплека, ответка ли это за закрытие телеканалов, за тесные связи с американцами или ещё за что-то – вопрос открытый», – пишет киевская интернет-газета «Страна».

Стоит также заметить, что сам Пинчук находится в санкционном списке, но при этом умудрялся поставлять производимую его компанией продукцию в РФ по обходным схемам.

Кроме того, пул принадлежащих Пинчуку телеканалов проводит оголтелую антироссийскую пропаганду (см. Канал зятя Кучмы показывает «ужасы оккупированного Крыма»).