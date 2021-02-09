Подпишись на рассылку
09.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Транспорт, Украина, Экономика
Просмотров:

Украинского олигарха настигло российское возмездие

Новости Украины

Российское правительство запретило ввоз с Украины железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в постановлении российского кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Уточняется, что в список товаров, «страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины», теперь еще вошли оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 миллиметров и более, колесные пары, колеса, заготовки колес аналогичного размера.

Также под запрет попали рамы железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

В Киеве обращают внимание, что основным пострадавшим становится зять экс-президента Леонида Кучмы, олигарх Виктор Пинчук.

«Этот запрет в экспертных кругах уже расценили как «привет Виктору Пинчуку», поскольку именно колесная продукция принадлежащего ему «Интерпайпа» активно поставляется в РФ – годовой импорт составляет порядка 200 тысяч штук. Есть ли тут политическая подоплека, ответка ли это за закрытие телеканалов, за тесные связи с американцами или ещё за что-то – вопрос открытый», – пишет киевская интернет-газета «Страна».

Стоит также заметить, что сам Пинчук находится в санкционном списке, но при этом умудрялся поставлять производимую его компанией продукцию в РФ по обходным схемам.

Кроме того, пул принадлежащих Пинчуку телеканалов проводит оголтелую антироссийскую пропаганду (см. Канал зятя Кучмы показывает «ужасы оккупированного Крыма»).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть